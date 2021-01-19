عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أسفرت قرعة كأس العالم للأندية التي أجريت اليوم الثلاثاء في العاصمة السويسرية زيورخ عن مواجهات قوية للغاية حيث يلاقي النادي الأهلي نظيره الدحيل القطري.


فيما يلعب فريق نادي تيجريس أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا في الدور ربع النهائي الثاني.


وفي الدور نصف النهائي ينتظر بايرن ميونخ حامل لقب دوري ابطال اوروبا الفائز من الدحيل والأهلي فيما يلعب بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد حتى الآن مع الفائز من تيجريس أونال المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري.

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