عاجل.. الأهلي يصطدم بالدحيل في كأس العالم للأندية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في مدينة زيورخ السويسرية عن وقوع الأهلي في وجه فريق نادي الدحيل القطري لحساب مباريات الدور ربع النهائي.


ومن المُنتظر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية في الفترة بين الرابع وحتى الحادي عشر من شهر فبراير القادم بمشاركة ستة أندية وهم :-


بايرن ميونخ (بطل أوروبا)، الأهلي المصري (بطل أفريقيا)، أولسان الكوري (بطل آسيا)، وتيجريس أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، الدحيل بطل الدوري القطري، وبطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد.


في الوقت الذي أسفرت فيه القرعة أيضاً عن مواجهة فريق نادي تيجريس أونال المكسيكي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في الدور ربع النهائي الثاني.

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