مُعتذراً للصحفيين.. أسامة هيكل: هناك علاقة بين الدولة والمؤسسات الصحفية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
نفى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إهانته للصحفيين فى أى وقت، قائلًا: "لم يحدث فى يوم من الأيام إنى وجهت أى إهانة للصحفيين ومن هنا أعتذر حال فهم ذلك من جانب البعض".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أداء وزارة الدولة للإعلام.

وأضاف هيكل، هناك علاقة بين الدولة والمؤسسات الصحفية، متابعًا،" إحنا مش فى حالة حرب بيننا بل نحن جميعا فى حالة حرب مع عدو بالخارج".

وأوضح هيكل، أن بداية الأزمة جاءت عندما تحدثت عما جاء بتقارير حكومية منها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، حول أن 65 في المائة من المواطنين لايقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وذلك بسبب توقفنا عن تطوير المؤسسات الإعلامية على مدار العشر سنوات الماضية، ما أدى إلى عدم قدرة الإعلام على التأثير.

وأضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام، الاعلام الخارجى يدخل الآن حدود بيتنا، وهو أمر نتفق عليه جميعا، وبالتالى لابد من تطوير الإعلام الداخلى لمواجهة ذلك الإعلام الحارجى المعادى.

وشهدت الجلسة العامة، اليوم، هجوم حاد من النواب على وزير الإعلام، حيث إنتقد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، جمع أسامة هيكل بين منصب وزير الدولة للإعلام، ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، والعضو المنتدب.

وتسائل: هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر فى الدولة تتولى مناصب بدلا من ذلك الجمع الذى يعد مخالف للدستور والقانون؟.

وقال رشاد: نحن فى انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر.

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