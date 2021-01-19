إغلاق مخزنين لإحتوائهم على أطعمة فاسدة بالإسكندرية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أغلق حي وسط الإسكندرية بقيادة اللواء علاء يوسف، رئيس الحي، اليوم الثلاثاء، مخزنين أحدهما لتسوية الفول والأخر أطعمة مجمدة فاسدة، وذلك خلال حملة صباحية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكامب شيزار. 
جاء ذلك تفعيلا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الخطة الشاملة للحماية من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وتعليمات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط. 
وأوضح بيان صادر من الحي، أنه تم شن حملة للتفتيش على المطاعم؛ الكافيهات، المقاهي والمحلات، بمنطقة كامب شيزار، بقيادة الدكتورة سكرتير عام الحي، وبمشاركة إدارة رخص المحلات، وتم خلال الحملة المرور والتفتيش على المنشآت المذكورة؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. 

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن إغلاق عدد 2 منشأة عبارة عن مخزن يستخدم لتسوية الفول والفلافل؛ ومخزن يستخدم كثلاجه تخزين أطعمة مجمدة فاسدة خلف شارع أحمد قمحه، حيث تم إغلاق تلك المنشآت ووضع الجمع الأحمر وختمه بختم حي وسط. 

وفي سياق متصل، قام حي وسط الإسكندرية، حملة موسعة للتفتيش على المطاعم ؛الكافيهات، المقاهي والمحلات، بشارع أحمد قمحة _خلف كلية الهندسة، بمشاركة الإدارات المعنية، وتم خلال الحملة المرور والتفتيش على تلك المنشآت بالشارع المذكور ؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية،وأسفرت عن إغلاق عدد ٢ كافيه، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. 

وكما تم خلال الحملة التأكيد على أصحاب المحال،المطاعم، الكافيهات، والمقاهي بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وأجهزة قياس درجات الحرارة بمداخل المنشات؛، تحقيق التباعد،والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صنادق القمامة والتخلص الأمن من المخلفات، وكذا تم التنبيه على المواطنين المترددين على تلك المنشات بالإلتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم.
إغلاق مخزنين لإحتوائهم على أطعمة فاسدة بالإسكندرية
إغلاق مخزنين لإحتوائهم على أطعمة فاسدة بالإسكندرية
إغلاق مخزنين لإحتوائهم على أطعمة فاسدة بالإسكندرية
إغلاق مخزنين لإحتوائهم على أطعمة فاسدة بالإسكندرية
إغلاق مخزنين لإحتوائهم على أطعمة فاسدة بالإسكندرية
إغلاق مخزنين لإحتوائهم على أطعمة فاسدة بالإسكندرية

أخبار تهمك

عاجل- إصابة "أفشة" في مران الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ يوم

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يصطدم بالدحيل في كأس العالم للأندية

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مونديال الأندية

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يغلق الباب في وجه صلاح

منذ ساعة و 19 دقيقة

خاص- طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة أفشة.. وموقفه من المشاركة أمام المقاولون العرب

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ يوم

خروج الاعلاميين والشرقية والفيوم وتأهل العبور وجولدي في الكأس

منذ ساعة الا ربع

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 6 ساعات

في كأس مصر .. إلغاء مباراة غزل شبين وطوخ قليوبية

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:59 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

04:30 م

عاجل.. الأهلي يصطدم بالدحيل في كأس العالم للأندية

05:22 م

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

عاجل.. ريال مدريد يغلق الباب في وجه صلاح

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»