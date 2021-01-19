إغلاق مخزنين لإحتوائهم على أطعمة فاسدة بالإسكندرية



وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن إغلاق عدد 2 منشأة عبارة عن مخزن يستخدم لتسوية الفول والفلافل؛ ومخزن يستخدم كثلاجه تخزين أطعمة مجمدة فاسدة خلف شارع أحمد قمحه، حيث تم إغلاق تلك المنشآت ووضع الجمع الأحمر وختمه بختم حي وسط.



وفي سياق متصل، قام حي وسط الإسكندرية، حملة موسعة للتفتيش على المطاعم ؛الكافيهات، المقاهي والمحلات، بشارع أحمد قمحة _خلف كلية الهندسة، بمشاركة الإدارات المعنية، وتم خلال الحملة المرور والتفتيش على تلك المنشآت بالشارع المذكور ؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية،وأسفرت عن إغلاق عدد ٢ كافيه، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.



وكما تم خلال الحملة التأكيد على أصحاب المحال،المطاعم، الكافيهات، والمقاهي بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وأجهزة قياس درجات الحرارة بمداخل المنشات؛، تحقيق التباعد،والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صنادق القمامة والتخلص الأمن من المخلفات، وكذا تم التنبيه على المواطنين المترددين على تلك المنشات بالإلتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم.

أغلق حي وسط الإسكندرية بقيادة اللواء علاء يوسف، رئيس الحي، اليوم الثلاثاء، مخزنين أحدهما لتسوية الفول والأخر أطعمة مجمدة فاسدة، وذلك خلال حملة صباحية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكامب شيزار.جاء ذلك تفعيلا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الخطة الشاملة للحماية من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وتعليمات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط.وأوضح بيان صادر من الحي، أنه تم شن حملة للتفتيش على المطاعم؛ الكافيهات، المقاهي والمحلات، بمنطقة كامب شيزار، بقيادة الدكتورة سكرتير عام الحي، وبمشاركة إدارة رخص المحلات، وتم خلال الحملة المرور والتفتيش على المنشآت المذكورة؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.