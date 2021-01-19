تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن عدم توفير لقاح كورونا بدول أفريقيا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشفت منظمة الصحة العالمية، أنه من المتوقع عدم توفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بأفريقيا على نطاق واسع قبل 2023.، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

فى غضون ذلك، حذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن العالم مهدد بـ"فشل أخلاقي كارثي" بسبب عدم تكافؤ سياسات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأشار أدهانوم وفقا لـ BBC  إلى أن نحو 39 مليون جرعة من اللقاحات مُنحت بالفعل في 49 دولة غنية، بينما لم تحصل إحدى الدول الفقيرة إلا على 25 جرعة، وحتى الآن، طورت كل من الصين، والهند، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، فيما تطور فرق عمل دولية لقاحات أخرى مثل لقاح فايزر الأمريكي-الألماني، وأعطت كل هذه الدول تقريبا الأولوية في توزيع اللقاحات لسكانها.

وفي اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، قال جيبريسوس: "يجب أن أكون صريحا: العالم على شفا فشل أخلاقي كارثي، وثمن هذا الفشل سيُدفع بالأرواح وسبل العيش في الدول الأفقر في العالم"، وأضاف أن منهج "أنا أولا" سوف يكون مدمرا، لأنه سيشجع على ارتفاع أسعار اللقاحات وتكديسها.

وتابع: "في نهاية المطاف، هذه الأفعال لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الجائحة، والقيود اللازمة لاحتوائها، والمعاناة البشرية والاقتصادية"، وطالب مدير منظمة الصحة العالمية بالتزام كامل بمبادرة كوفاكس لتداول اللقاحات على مستوى العالم، التي يبدأ العمل بها الشهر المقبل. 

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