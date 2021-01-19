محافظ بني سويف: تلقينا 124 ألف و371 طلب تصالح على مخالفات البناء

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قال الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها "حتى اليوم" قد بلغ 124 ألف و371 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل، بحسب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



يأتي ذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن أن يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ماقام بالسداد خلال الشهر الجاري،بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير القادم، وتصل إلى 40% إذا تم السداد خلال مارس المقبل.



كما شّدد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.



وشّدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

