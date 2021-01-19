النائبة مرثا محروس: منصب وزير الدولة للإعلام أصبح مجرد لقب مضاف على كارت شخصي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
وجهت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالًا لوزير الدولة لشؤون الإعلام، أسامة هيكل، وذلك حول مهامه واختصاصاته التي صدرت وفق قانون مجلس الوزارء ٢١٠ لعام ٢٠٢٠ ؟ والتي من أهمها الحفاظ على منظومة القيم المصرية وتنمية الشخصية المصرية والحفاظ علي وسطية الدولة ورجوع مصر لدورها الريادي الاعلامي في المنطقة وترسيخ الوعي للمواطن.

وأضافت "محروس" في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، قائلة: إن هذه المهام مجرد كلام على ورق لا يعمل الوزير على العمل عليها ولا وضع خطة وسياسة إعلامية تشملها ولذلك فمنصبه أصبح مجرد لقب مضاف علي كارت شخصي يزيد من فخامة شخصه ونرجسية شخصيته فقط.

وتابعت النائبة: فقد تركنا الدول الأخرى تتحدث عن مصر وكأن أهل البيت عاجزين عن الدفاع عن بيتهم تاركين الآخرين لتولي ذلك حسب اهواءه الشخصية مما يتيح للإعلام المعادي شن حملات لاسقاط الدولة المصرية وزعزعة هويتنا وتخريب وعي شبابها.

وتساءلت عضو مجلس النواب، عن دور الإعلام المصري في التسويق عن حضارة مصر والتي هي بمثابة جوهرة مغطاه تحتاج فقط من يرفعه ليتمتع العالم بكنوزنا العظيمة، متابعة: بناء على غياب وتقصير الوزير لاختصاته فمن الأفضل ترك منصبه لمن يتحمل هذا العبء على كتفيه فلا حاجة لنا لمزيد من المناصب الشرفية.

كما تساءلت عضو تنسيقية شباب الاحزاب، حول تطوير ماسبير وأنه تطوير شكلي دون النظر للمحتوي والذي يعتبر المنبر الرئيسي والمسئول عن الدولة المصرية فأصبح الإعلام كقوة ناعمة مؤثرة وزراع قوية للدولة المصرية غائب ليس له أي قيمة.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، عرض وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارته أمام المجلس.

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