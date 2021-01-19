د. مصطفى السعداوي يكتب: سأل سائل.. ما الفائدة من قطار العين السخنة العلمين؟

أولا .. لازم تفتكر معايا بداية كدا مشروع ربط ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر بميناء حيفا على البحر المتوسط بخط سكة حديد، ليصبح هذا الخط منافس لقناة السويس..بما يقلل من العائد الاقتصادي للممر الاستراتيجي .. وبعيدا عن نظرية المؤامرة هنقول تنافسية اقتصادية للدول.. كان من الطبيعي يتم التفكير في مشروع يحقق لنا الأفضلية الاقتصادية بما ينقلب معه السحر علي الساحر أو بالمعني البلدي ( اشتروا حمام وطيروه).





وكان البديل لتحقيق لاستمرار الأفضلية لنا إتاحة مشروع بديل يعود بالفائدة على مصر، فما كان من القيادة السياسية الواعية وبذكاء إلا التفكير في هذا المشروع، ليه.. هقول لحضرتك.. لانه يُعتبر المشروع قناة سويس جديدة لان الخط يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وبذلك يتم الربط بين ميناء العين السخنة وميناء الحمرا الجديد بمدينة العلمين، وميناء الحمراء هو ميناء بترولى بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، والذي يقع على بعد 120 كم غرب محافظة الإسكندرية، وتديره شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو".





وبذلك يتم إجهاض مشروع نقل البترول المنافس والذي تسعى اسرائيل لتنفيذه، وهو خط تجاري بديل عن قناة السويس.





وهقولك كمان.. المسافة بين العين السخنة وميناء الحمرا 480 كيلو متر يتم قطع هذه المسافة في أقل من ساعتين بالقطار الكهربائي المصري.





في حين أن المسافة بين إيلات وميناء حيفا 360 كيلو متر، ولكن ميناء الحمرا أقرب كثيرا لدول القارة الأوروبية من ميناء حيفا وهنا الأفضلية.





أما عن فوائد قطار السخنة العلمين الأخرى فهي عديدة، وأهما تكوين مجتمعات عمرانية عديدة على طول خط القطار، حيث يمر القطار بمناطق صحراوية بكر غير مُستغلة، وستنشأ على جانبى الخط تجمعات عمرانية وصناعية وذراعية ودا مخطط لها، حيث يضمن الخط سرعة نقل البضائع سواء للسوق المحلي أو للتصدير عبر مواني البحر المتوسط والأحمر.





خد عندك كمان... شركة سيمينز الألمانية أعلنت على موقعها الرسمي عن القطار الكهربائي اللي هيتم إنشاؤه من العين السخنة للعلمين وقالت تقريبًا نفس الكلام اللي بنقوله ولكن الجميل في الموضوع والجديد إن سيمنز أعلنت أن منفذين المشروع هيبقى عبارة عن تحالف بين ( المقاولون العرب وشركة أوراسكوم وشركة سيمينز ) ودا هيعكس مدى الخبرة اللي احنا هنكتسبها من تنفيذ مشروع بالحجم دا ..خلصت عد للفوائد..لسه انتظرني..





الأجمل إن سيمنز أعلنت إن الخط والقطار دا مش متخصص في نقل الركاب فقط ولكن هيتم نقل البضائع من خلاله من البحر الأحمر للبحر الأبيض المتوسط ، ودا العائد الإقتصادي بتاعه كبير جدا وبمثابة قناة سويس برية جديدة..





عد معايا تاني واحسب فوائد تاني للقطار..

١_ سيستمر جنوبا حتى سفاجا و هى طبعا الميناء و لكن الأهم انها رأس مربع التعدين الذهبى الجديد...سفاجا القصير .. على البحر الأحمر..قفط..قوص.علي النيل ..وهى اكبر منطقة تعدينية واعدة فى مصر...و ايضا سيصل إليها طريق ٣٠ يونيو من بورسعيد إلى سفاجا الذى وصل إلى الجلالة فعلا حاليا.





٢_ سيستمر غربا حتى ميناء الجرجوب الجديد فى منطقة النجيلة بعد مرسى مطروح ب ٥٠ كم و الذى قارب على الانتهاء من بنيته التحتية وتخطيطه الكامل ليكون قاعدة بحرية متقدمة وبديلا متطوراً مناسباً لميناء الاسكندرية والدخيلة.





٣ _ ممر التنمية الجديد المقترح ضمن المخطط الإستراتيجي رؤية ٢٠٥٠ من شرق العوينات.. سيوة...مرسى مطروح واستغلال طرق البترول فى مناطق الصحراء الغربية.





٤ _ ممر التنمية القديم غرب النيل المقترح من الدكتور فاروق الباز ليصل توشكى الى العلمين لاستصلاح حوالى ٤ مليون فدان فى مناطق غرب النيل.





٥_تجهيز ميناء فوسفات الحمراوين من ميناء صيد حاليا الى ميناء تصدير.



