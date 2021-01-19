بالأرقام.. ماذا قدم "موسيماني" مع الأهلي في الدوري الممتاز؟





ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 17 نقطة ويعتلي صدارة بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك والذي يلتقي اليوم الثلاثاء، مع نظيره الجونة.





موسيماني تولى القيادة الفنية للأهلي مطلع أكتوبر الماضي، عقب رحيل السويسري رينيه فايلر عن تدريب الفريق بسبب ظروف عائلية، وأكمل المدرب الجنوب إفريقي مباريات الأحمر في الدوري حيث قاد الفريق في 4 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.





أما في الموسم الحالي، خاض الأهلي تحت قيادة "موسيماني" 7 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 16 هدفًا، واستقبلت شباكه هدفين فقط، وحصد 17 نقطة يحتل بها صدارة ترتيب المسابقة المحلية حتى الآن.





يذكر أن موسيماني قاد الأهلي للتتويج بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تفوق على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1 ليتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية والتي ستقام في دولة قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.





كما توج المدرب الجنوب إفريقي مع الأهلي بكأس مصر الموسم الماضي، بعدما تغلب على فريق طلائع الجيش في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

تعثر فريق الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أمام البنك الأهلي، بعد تعادلهما سلبيًا في مباراة الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي جمعتهما يوم الأحد الماضي.