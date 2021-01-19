باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
طالب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة ناديه بسرعة حسم صفقة القناص خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب باتشيكو في التعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم خط هجومه.

ويسعى المارد الأبيض لحسم التوقيع مع حسام حسن، خاصةً في ظل اقتراب مصطفى محمد مهاجم الفريق، من الرحيل للاحتراف الخارجي.

ويعد حسام حسن من أفضل مهاجمي الكرة المصرية في الوقت الحالي، وكان قريب من صفوف الزمالك في الصيف المنتهي، لكن الصفقة توقفت بسبب المقابل المادي.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- إصابة "أفشة" في مران الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ريال مدريد يغلق الباب في وجه صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

خاص- طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة أفشة.. وموقفه من المشاركة أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ يوم

عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ أقل من ساعة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 5 ساعات

في كأس مصر .. إلغاء مباراة غزل شبين وطوخ قليوبية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:59 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

04:30 م

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

عاجل.. ريال مدريد يغلق الباب في وجه صلاح

04:28 م

عاجل- إصابة "أفشة" في مران الأهلي

03:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»