ميس حمدان تخطق أنظار جمهورها بهذه الصورة

تحرص الفنانة ميس حمدان على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشرت ميس حمدان صورة جديدة لها، ظهرت داخل سيارتها وهي مُرتدية سويت شيرت باللون الأسود، وبدت فيها بدون مكياج وبشعر كيرلي، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.





وفي سياق آخر، طرحت ميس حمدان مؤخرًا أغنية "اصحى صحصح"، وهي من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح.



