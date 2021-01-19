الكهرباء تنفذ خطة إحلال وتجديد لشبكة الكهربائية في محافظة القليوبية بقيمة 1.270 مليار جنيه

فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك ، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،

وفى هذا الصدد ففي نطاق قطاع القليوبية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (8) هندسات تضم كل من ( مدينة بنها – مركز بنها –- قها – قليوب مدينة - قليوب مركز – شبين القناطر – طوخ – كفر شكر ويبلغ عدد المشتركين به حوالى (1.250 مليون ) مشترك فى يونيه 2020 بزيادة قدرها ( ألف 200) مشترك عما كان عليه فى 2014 منهم عدد ( 300 ألف) مشترك مسبوق الدفع، تم خلال الفترة من 2014 حتى 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات) بإجمالي إستثمارات تصل إلى حوالى مليار و270 مليون جنيه على النحو التالي :

· تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة والممولة بقرض من الدولة لتطوير الشـبكات خــــلال الفترة من 2017 حتى 2020 بتكلفة وقدرها (440) مليون جنيه .

· كما تم تنفيذ الخطة الذاتية خــــلال من 2014 حتى 2020الفترة بقيمة تبلغ حوالـــى ( 250) مليون جنيه.

· كما تم تنفيذ خطة لإحلال الهوائيات الجهد المتوسط بكابلات ارضية خــــلال الفترة من 2017 حتى 2020 بعدد (94) عملية بإجمالي اطوال كابلات (54345 ) كم بقيمة تبلغ (580) مليون جنيه .

وفي مجال تنفيذ المشروعات للغير قامت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير لتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري .. الخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن، بقيمة بلغت حوالى 335مليون جنيه

في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها سيادته للنهوض بمستوى معيشة في القرى الأكثر احتياجاً ، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وجه السيد الدكتور/ محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيام شركات توزيع الكهرباء بإتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفه .

ففى هذا الصدد وفى نطاق عمل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فقد تم تحديد قرية الأحراز بشبين القناطر قطـاع القليوبية وتشمل القرية عـدد 25 الف نسمة ضمن مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لكل مصرى ومصرية حيث تـم تغذية القـرية بعدد من وحدات الربط الحلقى وكابلات جهد متوسط بالإضافة إلى عدد من مهمات الجهد المنخفض تشمل أعمدة وكابلات وموصلات ومجموعات أرضية .

تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من تطوير شبكة القرية بإجمالي تكلفة تصل إلى حوالى (9) مليون جنيه وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام المالي 2023/2024.

- هذا وقد ارتفعت مكونات الشبكة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بالكميات الآتية:

· مـوزعات الجهد المتوسط (26) موزع عام 2014 الى (57) موزع عام 2020.

· خطوط هوائية جهد متوسط 1611 كم عام 2014 الى 1599.922 كم عام 2020 .

· كابلات جهد مـتـوسـط 608.1 كم عام 2014 الى 1496.580 كم عام 2020 .

· خطوط هوائية جهد منخفض4264.7 كم 2014 الى 4558.846 كم عام 2020.

· كابلات جهد منـخفض 149.8 كم عام 2014 الى 217.134 كم عام 2020 .

· محولات توزيع 3460 محول عام 2014 الى 4142 محول عام 2020.

· سعات محولات 684.8250 م. ف. أ عام 2014 الى 1532.426م . ف. أ عام2020.

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين .

و حول التطوير في مجال خدمة العملاء:

• تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.

• تم الانتهاء من تطوير لعدد ( 7 ) فرع من أجمالي عدد ( 8 ) فرع .

• تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.