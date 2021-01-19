موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:30 م
مونديال الاندية
مونديال الاندية
محمد الدمتناوي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تعديل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، المقررة انطلاقها في شهر فبراير المقبل بقطر.

وأكد فيفا في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه بعد انسحاب نادي أوكلاند سيتي من المشاركة، فإن الاتحاد قرر تعديل جدول مباريات البطولة.

وأشار الاتحاد في بيانه أنه لم يتم تغيير شكل المسابقة، لكنها ستقام على ملعبين فقط، وهم المدينة التعليمية وملعب أحمد بن علي، كما لن يتم استخدام ستاد خليفة الدولي والذي كان مقررًا أن يستضيف مباراتين.

وأوضح البيان، أن المباراة الاولى في المسابقة ستقام يوم 4 فبراير بدلاً من 1 فبراير، بينما سيقام النهائي على ستاد المدينة التعليمية يوم 11 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم 19 يناير الجاري، وتعد الأندية المشاركة في تلك البطولة هم الدحيل القطري، الأهلي المصري، بايرن ميونخ الألماني، أولسان هيونداي الكوري، تايجرز أونال المكسيكي، والفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس.

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