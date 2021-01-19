تعيين 1783 شاباً واستخراج 1567 رخصة مزاولة الحرفة وشهادة مستوى المهارة بالغربية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1783 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 39 من ذوي القدرات الخاصة ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"،  من المسجلين  بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا  4606 شاباً ، كما تم توفير 375  فرصة عمل .
وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج   1567  ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج  33 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاقهم بمنشآت القطاع الخاص .
 وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال ديسمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 840 منشآت ( دوري - حملات) ، وإعادة التفتيش على 689 منشأة أخري ، وتلقي 4 شكاوي من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، تم بحث 3 شكاوي منها ، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث ، فضلاً عن بحث 8 شكاوى أخري قدمت ورقياً.
وأشار مدير المديرية إلي أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف  منحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه  ، ومنحة مولود بمبلغ 2000 جنيه أخري ، وسداد مصروفات علاجية لـ 5 عمال بمبلغ 970 جنيه ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 5 آلاف و 970 جنيها لـ 7 عمال من المسجلين بالوحدة.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 690 منشأة وإعادة التفتيش على 646 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 159 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 771 منشأة لإزالة المخالفات ، وبحث 55 شكوى في نفس المجال ، كما تم التفتيش على 540 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)

 

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