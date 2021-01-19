مصر تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أصدرت وزارة الخارجية بيانا منذ قليل أدانت فيه، بأشد العبارات الهجوم الوحشي الذي وقع مؤخرًا في العاصمة الأفغانية كابول، والذي استهدف قاضيتيّن تعملان بالمحكمة العليا في كابول، وأسفر عن مقتلهما.

وقالت الخارجيه في البيان إن مصر تعرب عن خالص التعازي والمواساة لأفغانستان الصديقة ولأسرتيّ الضحيتيّن، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان. هذا، مع التأكيد على وقوف مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا، وفي التصدي لكافة أشكال العنف والتطرُف والإرهاب".

كما أعربت جمهورية مصر العربية، أمس عن بالغ إدانتها لاستهداف ميليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بمحافظة العارضة في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمقذوف عسكري، مما أسفر عن إصابة رجل وطفلين.

وتجدّد مصر التأكيد على وقوفها، حكومة وشعبًا، بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهتها للإرهاب الغاشم وداعميه، وفيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها من مِثل هذه الهجمات الجبانة الدنيئة.

هذا، وتُعرب مصر عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين من الأشقاء السعوديين.

أخبار تهمك

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بركان غضب مبابي في باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 13 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع محمد شريف لتجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً

منذ ساعة و 23 دقيقة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ أقل من ساعتين

مدرب الأهلي السابق يعلق على قرار إيقاف "الشناوي"

منذ حوالي 3 ساعات

بمشاركة الأهلي.. موعد إقامة قرعة كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

محاولات مكثفة لتجهيز نجم الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 ص

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

01:05 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

06:44 م

عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً

01:21 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»