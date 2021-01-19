مصر تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول

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أصدرت وزارة الخارجية بيانا منذ قليل أدانت فيه، بأشد العبارات الهجوم الوحشي الذي وقع مؤخرًا في العاصمة الأفغانية كابول، والذي استهدف قاضيتيّن تعملان بالمحكمة العليا في كابول، وأسفر عن مقتلهما.



وقالت الخارجيه في البيان إن مصر تعرب عن خالص التعازي والمواساة لأفغانستان الصديقة ولأسرتيّ الضحيتيّن، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان. هذا، مع التأكيد على وقوف مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا، وفي التصدي لكافة أشكال العنف والتطرُف والإرهاب".



كما أعربت جمهورية مصر العربية، أمس عن بالغ إدانتها لاستهداف ميليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بمحافظة العارضة في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمقذوف عسكري، مما أسفر عن إصابة رجل وطفلين.



وتجدّد مصر التأكيد على وقوفها، حكومة وشعبًا، بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهتها للإرهاب الغاشم وداعميه، وفيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها من مِثل هذه الهجمات الجبانة الدنيئة.



هذا، وتُعرب مصر عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين من الأشقاء السعوديين.

