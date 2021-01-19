وزير الرياضة يتوجه للإسكندرية لحضور مباريات المجموعة الثالثة ببطولة العالم لكرة اليد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
يتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى الإسكندرية لحضور مباريات المجموعة الثالثة ببطولة العالم لكرة اليد، التى تقام بمصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى.

وتقام اليوم مواجهتين بالمجموعة الثالثة التى تضم منتخبات اليابان وقطر وانجولا وكرواتيا وتقام المباريات بصالة برج العرب بالإسكندرية.

ويلتقي اليوم كل من اليابان مع أنجولا فى الرابعة والنصف بينما قطر مع كرواتيا فى السابعة مساءا.

كان منتخب كاب فيردى قد انسحب من البطولة بسبب حالات كورونا والذى كان مقرر أن يواجه أرورجواى.

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