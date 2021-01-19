وزارة الرياضة تدعو الشباب الراغب في الحصول على فرصة عمل للانضمام لمبادرة "زود .. دخلك"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
تدعو وزارة الشباب والرياضة من خلال "الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب" الشباب الراغب في الحصول على فرصة عمل للانضمام لمبادرة "زود.. دخلك" وذلك بالتعاون مع شركة طلبات، حيث تعلن عن توافر فرص للعمل كطيار دليفري "عمل حر" وذلك للشباب من الجنسين (بمؤهل أو بدون مؤهل) الذين لديهم دراجة هوائية شخصية أو استلموا دراجه هوائية من مبادرة الوزارة "دراجتك... صحتك".

وقد عقدت الوزارة يوم تدريبى للتعريف بنظام العمل والابلكيشن الخاص بالشركة وكيفية التعامل من خلاله.

وعلي من يرغب في الحصول على فرصة عمل أن يتم إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، وفيش وتشبيه سارى باسم شركة طلبات.

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