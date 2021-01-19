الكنيسة تحتفل بعيد الغطاس المجيد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء الموافق ١٩ يناير بعيد الغطاس المجيد. 

واعتاد الاقباط على تناول بعض الأطعمة فى هذا التوقيت مثل القلقاس، والقصب وعمل الفوانيس المضيئة من البرتقال.


ويحتوي القلقاس على مادة سامة ومضرة للحنجرة، وهي المادة الهلامية، إلا أنها إذا اختلطت بالماء تحولت إلى مادة نافعة، مغذية، وتشبه بذلك "ماء المعمودية"، والتى من خلال تطهر الشخص من الخطية، كما يتطهر "القلقاس" من مادته السامة بواسطة ماء الطهي.


وعيد الغطاس، أو عيد الظهور الإلهى كما يطلق عليه فى الكنيسة، هو عيد لإحياء ذكرى معمودية السيد المسيح فى نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان، أى تغطيس السيد المسيح فى نهر الأردن كرمز للتطهر.

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