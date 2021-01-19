الترسانة يفرج عن مستحقات اللاعبين استعدادا لسرس الليان

Advertisements



حرصت إدارة نادي الترسانة على صرف مستحقات اللاعبين بناء علي طلب المدير الفني علاء نوح التي تشمل مرتبات اللاعبين والمكافأة الخاصة بالفوز علي جمهورية شبين في الجولة 8 بالدوري القسم الثاني .



وأكد نوح المدير الفني لفريق الترسانة أنه مطمئن علي الفريق بصرف النظر عن الخسارة أمام فريق زد في الدور التمهيدي بكأس مصر وقال إن فريقه ادى مباراة جيدة وكان متقدما بهدف حتي الدقائق الأخيرة قبل أن يتعادل زد عن طريق ركلة جزاء ويحقق الفوز بضربات الترجيح .



وأضاف علاء نوح أنه استغل المباراة في إشراك عدد من اللاعبين الغائبين عن المشاركة الأساسية في الدوري من أجل تجهيزهم وأن هناك بعض اللاعبين الذين ظهروا بمستوي جيد سيتم الاعتماد عليهم خلال المباريات المقبلة .



وقال علاء نوح أن هناك حالة من التركيز داخل الفريق من أجل مواصلة الانتصارات في الدوري .



وتشهد التدريبات عودة محمد عبد الله وأحمد وجيه من الإصابة ويسعي الجهاز الفني لتجهيزهم للمشاركة أمام سرس الليان .



ويستعد الترسانة لمواجهة سرس الليان يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ 10 بدوري القسم الثاني.