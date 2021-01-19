سويسرا تعرض المساعدة في تحقيقات بشأن تحويلات مالية لمحافظ المصرف اللبناني المركزي

تلقت وزارة العدل اللبنانية، اليوم الثلاثاء، طلبًا من السلطات السويسرية للمساعدة في تحقيقات بشأن تحويلات مالية لمحافظ المصرف اللبناني المركزي، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

وفي وقت سابق، أصدرت السلطة القضائية في لبنان، قرارًا بتوقيف مدير العمليات النقدية في المصرف المركزي بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار بوجه الليرة اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء الوطنية أن النائب العام المالي اللبناني القاضي علي إبراهيم أمر بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان.

ويأتي توقيفه بعدما الاستماع إلى إفادته يوم أمس والتدقيق لاحقاً في مستندات باتت في عهدة القضاء وتبين، بحسب مصادر نقلها موقع "المستقبل" الإلكتروني، حصول ‏التلاعب.

وكانت صحيفة لبنانية نقلت عن حمدان قوله إنه كان يطلب من الصرّافين سحب الدولار لصالح المصرف المركزي، عبر شرائه بسعر مرتفع.