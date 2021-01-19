توقعات الأبراج.. حظك اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021.

برج الحمل

المعلومات التي جمعتها مؤخرا من بعض المصادر قد تكشف لك مفاجأة هذا اليوم. ربما تخوض تجارب مختلفة وتكتشف بعض المجالات الجديدة. جهودك ستجذب انتباه من يهمهم الأمر وربما تكون سببا في حصولك على ترقية أو علاوة.

برج الثور

الظروف كها ستكون لصالحك اليوم إذا فكرت في الاستثمار في مجال العقارات. أي نوع من الاستثمار اليوم سيكون ناجحا. كن مستعدا لاستضافة أحد الأصدقاء في منزلك اليوم. ستستفيد اليوم من رسالة مهمة أو من مكالمة هاتفية. إن لم تقم باستضافة هذا الشخص في منزلك، ستتمنى أن تزور أحد الأقارب او الأصدقاء.

برج الجوزاء

يوم جيد ومزاجك رائع وأمورك العاطفية والعملية تسير على ما يرام. قم بأعمالك واستغل الفرص التي قد تأتيك خلال النهار فربما ترفع من شأنك في المستقبل. استغل فترة المساء في تحسين العلاقة بينك وبين الحبيب أو في تحسين العلاقة بينك وبين صديق لك لم تره منذ سنين.

برج السرطان

تجد نفسك في موقف ضعيف وترتبك لخبر يخص بعض الزملاء، ابتعد عن المفاوضات والاتصالات وأجل المواعيد هذا اليوم. إذا رغبت في المحافظة على موقعك في قلب الشريك، عليك أن تكون أكثر جدية من السابق. لا تكن من أصحاب الحلول الآنية والظرفية في معالجة مشاكلك الصحية.

برج الاسد

قد تشعر بالارتباك بسبب التفكير في بعض الأمور الدينية! عندما تزداد فروع الأشجار، نقوم بالتخلص من الأغصان الميتة، وهذا ما ننصحك به اليوم. حاول أن تتخلص من هذه الأفكار حتى تستمتع بحياتك. إن أجهشك البكاء اليوم، فلا تقلق فربما تشعر بتحسن بعد ذلك.

برج العذراء

تنمية موهبتك في الغناء والرسم أو أي نشاط فني قد تكون أمنية بعيدة المنال. ربما يكون لديك أفكار عديدة ولكن هناك صعوبة في تنفيذها، ولتفادي الشعور بالإحباط، عليك أن تكتب هذه الأفكار حتى تأتي اللحظة التي تنفذها فيها. كتابة الملاحظات والأفكار تحفز الإنسان على التخطيط والتنفيذ.

برج الميزان

تتوسّع الآفاق والآمال الكبيرة وتتجدد الطموحات، فقد تكون على موعد مع مفاجأة جيدة وحظ استثنائي في العمل والمال. محاولات الشريك للتأثير في قراراتك لن تنفع، ويجب أن تتعامل مع الأمر بوعي كبير. الوقاية خير من العلاج وهذا ما ستعرفه في الأيام القليلة المقبلة.

برج العقرب

ستسافر قريبا في رحلة ما تتعلق بالعمل. طرأت العديد من التغييرات على حياتك طيلة الفترة الماضية، ومستمرة حتى الآن. قد تتعلق هذه التغييرات بعمل شاركت فيه من فترة طويلة. لا تمل اليوم من العمل، ولا تئن منه. مارس التمارين الرياضية بين الحين والآخر.

برج القوس

فرصة لزيادة دخلك من العمل بأسلوب فني مبتكر. أنت شخصية محبة للتكنولوجيا ولأجهزة الحديثة، وهذا ما يرتبط به عملك اليوم. قد تنتاب بعض الشكوك في البداية عن قدرتك على القيام بهذه الأعمال، ولكن هذا الشعور يسبب شعورك بالتوتر. انتبه وثق في نفسك أولا كي يثق من حولك بك.

برج الجدي

أنت شخص متعمق بطيعتك فقد قضيت أسابيع عديدة في تقييم حياتك العملية. على الأرجح أنت على شفا تغيير جوهري في حياتك. قد تنال حياتك العاطفية حظا من هذا التغيير. خطط كيف تنمي وتطور مواهبك ومهاراتك. أنت المسؤول عن نفسك.

برج الدلو

أعمالك ومسؤولياتك تزداد ما قد يسبب لك التعب والشعور بالضغط وربما تستنفد طاقتك في بداية هذا اليوم، إلا أن هذا الأمر لا يقف عقبة في طريقك ولن يعطلك عن تأدية مهام العمل على الوجه الذي تتمناه. تركز هذه الأيام على مشروع شخصي أو يتعلق بالعمل، ولكن أيا كان هذا المشروع، ستفاجئك النتائج.

برج الحوت

يوم مختلف ولا يمكن نسيانه، حيث إن أهدافك المهنية والروحانية تتحد معا وتعزز كل منهما الأخرى. توقع حصولك على فرصة لممارسة المهنة التي تفضلها من خلال صديق أو زميل لك. لا تستبعد الأفكار المقدمة لك اليوم، فقد تكون الفكرة التي تستبعدها بمثابة مفتاح يربط بين أهم مرحلتين في حياتك.

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