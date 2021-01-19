في عيد ميلادها.. تعرف على سبب تأخر مي عز الدين عن الزواج

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


تحتفل اليوم النجمة مي عز الدين بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد شهر يناير، وتعد مي واحدة من النجمات التى استطاعن أن يحجزن مقعدنا فى الوسط الفني لما لها من موهبة فنية مميزة وكاريزما خاصة.



سبب تأخرها عن الزواج:

قالت مي عز الدين أنها لم تجد الرجل المناسب حيث لا تريد الزواج من أجل الزواج، بينما تر أن يكون الزواج حياة مختلفة بالنسبة لها عن حياتها التي تعيشها حاليًا.


كما أنها تريد رجلًا يحبها ويحتويها، وأن يكون مصدرًا سعادتها، لكنها، وإنها لحين هذا الوقت لم تجد ذلك الرجل حتى، وأنها تنتظر أن تتزوج بقلبها وليس عقلها.


يذكر أن مي عز الدين قدمت 15 فيلما منها 3 أفلام مع الفنان تامر حسني و15 مسلسلا وتعد اول بطولة مطلقة لها في 2014 من خلال مسلسل "دلع بنات".

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