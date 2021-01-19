"مصر للطيران" تسير غدا 46 رحلة دولية وداخلية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت شركة مصر للطيران عن تسير 46 رحلة جوية، غدًا الأربعاء، بمعدل 33 رحلة دولية إلى كل من بيروت،جدة،المدينة المنورة، بغداد، الرياض، دبي، لندن، الدمام، باريس، اسطنبول،الدوحه، روما،البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا،مسقط،ميلانو، نيويورك، أمستردام، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5547 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشىفيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 
 
 
كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.

أخبار تهمك

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع محمد شريف لتجديد عقده

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 22 ساعة

محاولات مكثفة لتجهيز نجم الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب الأهلي السابق يعلق على قرار إيقاف "الشناوي"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بركان غضب مبابي في باريس سان جيرمان

منذ 41 دقيقة

بمشاركة الأهلي.. موعد إقامة قرعة كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 ص

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

01:05 م

عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً

01:21 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

06:44 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»