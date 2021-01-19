فريق محاكاة يزور تمريض بنها استعدادا لتجديد الاعتماد الأكاديمى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
ستقبلت كلية التمريض جامعة بنها فريق المحاكاة لزيارة الكلية بعد أن تقدمت لتجديد الاعتماد الأكاديمي.
وضم فريق المراجعة الدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس الجامعة الأسبق، وعضوية كلا من الدكتورة شادية عبد القادر حسن أستاذ تمريض النساء والتوليد بكلية التمريض جامعة القاهرة وعميدة الكلية الأسبق، والدكتورة وفاء السيد عبد الجليل أستاذ تمريض الأطفال بكلية التمريض جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتورة ثريا رمضان عبد الفتاح أستاذ تمريض الصحة النفسية بكلية التمريض جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هويدا صادق عميدة الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وممثلي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.
وقالت الدكتورة هويدا صادق انه تم خلال الزيارة مناقشة وضع اللمسات الخاصة بالاستعداد لزيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيرة الى انه تم مناقشة واستعراض ما تم تنفيذه في المعايير الخاصة بالهيئة.
واكدت هويدا أن ادارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية التمريض لتجديد اعتمادها حيث تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.
يذكر ان كلية التمريض جامعة بنها قد حصلت علي الاعتماد الأكاديمي عام 2014 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتقوم الان بتجديد الاعتماد الاكاديمي.

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