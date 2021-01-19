فلامنغو يفوز على جوياس بثلاثية في الدوري البرازيلي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
حقق نادي فلامنغو  الفوز على مضيفه جوياس بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري البرازيلي.


تقدم فلامنغو عن طريق دي أراسكايتا في الدقيقة 42، قبل أن يضيف غابرييل باربوسا الهدف الثاني في الدقيقة 63.


وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل بيدرو الهدف الثالث لفلامنغو.


ورفع فلامنغو رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد جوياس عند 26 نقطة في المركز 18.
وفي مباراة أخرى لحساب المرحلة ذاتها، اكتسح بالميراس ضيفه كورنثيانز 4-0.

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