منع السفيرة الأمريكية من زيارة زعيم المعارضة في أوغندا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:55 ص
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
وكالات

أعلنت السفارة الأمريكية في أوغندا، اليوم الثلاثاء، أن السفيرة ناتالي إي. براون مُنعت من زيارة زعيم المعارضة كياجولاني في منزله في ضاحية بشمال العاصمة".

 

وأصدرت سفارة الولايات المتحدة، بيانًا وصفت فيه احتجاز زعيم المعارضة الأوغندي في منزله بالمؤشر الـ"مقلق".

 

وقال البيان إن براون كانت تريد الاطمئنان على "صحة وسلامة" واين، مضيفًا: "هذه الأفعال غير القانونية والاحتجاز الفعلي لمرشح رئاسي في منزله لا تزال تشكل اتجاها مقلقا لمسار الديمقراطية في أوغندا"

 

وكان الرئيس يوويري موسيفيني، الذي يحكم البلاد منذ 1986، فاز في الانتخابات بـ 59% مقابل 35% لواين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منع السفيرة الامريكية اوغندا المعارضة الأوغندية

أخبار تهمك

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ 38 دقيقة

وليد سليمان مهدد بعدم اللحاق بكأس العالم للأندية بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يحسم مصيره ويحدد فريقه القادم

منذ حوالي 4 ساعات

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق قوي من أحمد موسى على واقعة "تورته نادي الجزيرة" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب الأهلي السابق يعلق على قرار إيقاف "الشناوي"

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

البرلمان الأوغندي يوقف جلساته انتظارا لرد "موسيفيني "

كيم كارداشيان تهدي رئيس أوغندا هذه الهدية

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الأوغندي بذكرى استقلال بلاده

شرطة أوغندا تفرق أنصار منافس الرئيس موسيفيني بالغاز المسيل للدموع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 ص

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

12:03 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

07:00 ص

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

06:44 م

مدرب الأهلي السابق يعلق على قرار إيقاف "الشناوي"

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»