منع السفيرة الأمريكية من زيارة زعيم المعارضة في أوغندا

أعلنت السفارة الأمريكية في أوغندا، اليوم الثلاثاء، أن السفيرة ناتالي إي. براون مُنعت من زيارة زعيم المعارضة كياجولاني في منزله في ضاحية بشمال العاصمة".

وأصدرت سفارة الولايات المتحدة، بيانًا وصفت فيه احتجاز زعيم المعارضة الأوغندي في منزله بالمؤشر الـ"مقلق".

وقال البيان إن براون كانت تريد الاطمئنان على "صحة وسلامة" واين، مضيفًا: "هذه الأفعال غير القانونية والاحتجاز الفعلي لمرشح رئاسي في منزله لا تزال تشكل اتجاها مقلقا لمسار الديمقراطية في أوغندا"

وكان الرئيس يوويري موسيفيني، الذي يحكم البلاد منذ 1986، فاز في الانتخابات بـ 59% مقابل 35% لواين.