ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة التاسعة عشر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:30 ص
ميلان
ميلان
حسام مجدي
تنطلق منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 يوم الجمعة المقبل 22 يناير بأول لقاء في الجولة.

ويحتل فريق ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 43 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي:

1 – ميلان 40 نقطة.
2 – إنتر ميلان 40 نقاط.
3- نابولي 34 نقاط.
4 – روما 34 نقطة.
5 – يوفنتوس 33 نقاط.
6- أتالانتا 32 نقاط.
7– لاتسيو 31 نقاط.
8– ساسولو 30 نقطة.
9 – هيلاس فيرونا 27 نقاط.
10 – سامبدوريا 23 نقاط.
11 – بينفينتو 21 نقاط.
12 – بولونيا 20 نقاط.
13 – سبيزيا 18 نقاط.
14 – فيورنتينا 18 نقاط.
15 – أودينيزي 16 نقطة.
16 – جنوي 15 نقاط.
17 – كالياري 14 نقاط.
18 – تورينو 13 نقاط.
19 – بارما 13 نقاط.
20 – كروتوني 12 نقطة.

أخبار تهمك

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 23 ساعة

وليد سليمان مهدد بعدم اللحاق بكأس العالم للأندية بسبب الإصابة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق قوي من أحمد موسى على واقعة "تورته نادي الجزيرة" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إيقافه 4 مباريات.. الأهلي يفقد الشناوي أمام بيراميدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 14 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يحسم مصيره ويحدد فريقه القادم

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:00 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

06:44 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

06:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»