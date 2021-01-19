إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز المليونين ودعوات لتشديد الإغلاق

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:20 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكد وزير المالية الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، تجاوز المليونين في البلاد.

 

وطالب الوزير الألماني، بتمديد إجراءات الإغلاق وتشديدها لخفض أعداد المصابين بكورونا بشكل أسرع.

 

وقال: "أنا أعتبر أن التمديد والتدابير الدقيقة ضرورية لزيادة فعالية الإجراءات الحالية"، مضيفا أنه "ينبغي النظر في القواعد الأكثر صرامة للعمل من المنزل للحد من التنقل والاتصالات الاجتماعية".

 

وتبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء الوزراء الـ16 المزيد من القيود، لإبطاء انتشار أنواع جديدة أكثر عدوى من فيروس كورونا.

 

وكان معهد روبرت كوخ، أفاد بأن ألمانيا سجلت في آخر 24 ساعة 11،369 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2052028، بينما سجلت 989 حالة وفاة ليصبح إجمالي عدد وفيات كورونا في ألمانيا 47622.

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