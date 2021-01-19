موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس، يوم السبت المقبل، ضمت منافسات بطولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وودع ريال مدريد بطولة كأس السوبر الإسباني، بعد الهزيمة من فريق أتلتيك بلباو، بهدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي من المسابقة المحلية، في البطولة التي توج بها الفريق الباسكي بعد الفوز على برشلونة في المباراة النهائية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد ديبورتيفو ألافيس في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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