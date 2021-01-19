كيف علقت ليدي غاغا على اختيارها للمشاركة في حفل تنصيب جو بايدن

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:15 ص
بوابة الفجر
وكالات

علقت المطربة الأمريكية، ليدي غاغا، على اختيارها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس، في يوم 20 يناير.

وكتبت عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي: "يشرفني بشدة أن أنضم إلى حفل تنصيب جو بايدن في 20 يناير لغناء النشيد الوطني والاحتفال بالتنصيب التاريخي لـه ولكامالا هاريس.

ومن المقرر أن تؤدي ليدي غاغا النشيد الوطني الأمريكي في يوم تنصيب جو بايدن وكامالا هاريس، الأربعاء 20 يناير الجاري، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية. 

وليست هذه هي أول مرة تغني ليدي غاغا فيها النشيد الوطني، إذ سبق لها ذلك في افتتاح مباراة "السوبر بول 50" في عام 2016، وحازت وقتها على إشادات عديدة.

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