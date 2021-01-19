ميدو: قررت الرحيل عن روما لعدم احترامي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، واللاعب المصري السابق، عن سبب رحيله عن نادي روما الإيطالي، وعودته إلى مصر.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس، "أثناء احترافي في روما وقبل مواجهة قوية أمام الإنتر، مدرب الفريق وضعني أساسيا على حساب كاسانو للمرة الأولى".

وتابع، "تحدثت مع والدي ووالدتي للدعاء لي بسبب صعوبة المباراة، في الوقت الذي عبر فيه كاسانو عن غضبه الشديد من هذا الأمر".

وواصل، "وجدت لاعبو الفريق قبل المباراة، جاءت لتواسيني بشكل غريب، لم أفهم لماذا، ثم اتفاجئت والمدير الفني بيعرض التشكيل النهائي، بإن كاسانو هيبدأ أساسي على حسابي".

واستكمل، "المباراة انتهت بالتعادل 3-3، وبعدها قمت بالسفر إلى مصر، مكثت 3 أسابيع، دون أن يعرف أحد  عني شيء، لأنني شعرت بعدم الاحترام".

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