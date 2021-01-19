البابا في عيد الغطاس: نصلي لانتهاء جائحة كورونا

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس اللقان وقداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة المقر البابوي بالبطريركية بالإسكندرية بدون حضور شعبي، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقدم البابا تواضروس الثانى التهنئة بالعيد للأقباط وقال: عيد الغطاس هو أحد الأعياد السيدية مثل عيد الميلاد وعيد القيامة هو تذكار معمودية السيد المسيح ونصلي في تلك الأيام لنتجاوز جائحة كورونا وتأثيرها ليست على الكنيسة فقط ولكن على كل الآنشطة، والدولة أن تعمل على الحد من التجمعات والتنقلات لمنع العدوى مع الإجراءات الاحترازية





وأضاف: "ورغم ذلك رحل عن عالمنا عدد من الآباء الكهنة والشمامسة ومن هنا نقدم التعزية لكل أسرة رحل منها شخص في تلك الجائحة، وخص بالذكر الآطباء وأطقم التمريض وكل الفرق الطبية التي تعمل لمواجهه هذا الوباء".





وعيد الغطاس، أو عيد الظهور الإلهى كما يطلق عليه فى الكنيسة، هو عيد لإحياء ذكرى معمودية السيد المسيح فى نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان، أى تغطيس السيد المسيح فى نهر الأردن كرمز للتطهر





شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي.





كما شارك أيضًا القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وكهنة الكنيسة المرقسية وبعض من كهنة الإسكندرية مع بعض من خورس شمامسة الكنيسة.



