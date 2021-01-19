البابا في عيد الغطاس: نصلي لانتهاء جائحة كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:54 ص
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
ماريان ناجى
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس اللقان وقداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة المقر البابوي بالبطريركية بالإسكندرية بدون حضور شعبي، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وقدم البابا تواضروس الثانى التهنئة بالعيد للأقباط وقال: عيد الغطاس هو أحد الأعياد السيدية مثل عيد الميلاد وعيد القيامة هو تذكار معمودية السيد المسيح ونصلي في تلك الأيام لنتجاوز جائحة كورونا وتأثيرها ليست على الكنيسة فقط ولكن على كل الآنشطة، والدولة أن تعمل على الحد من التجمعات والتنقلات لمنع العدوى مع الإجراءات الاحترازية 

وأضاف: "ورغم ذلك رحل عن عالمنا عدد من الآباء الكهنة والشمامسة ومن هنا نقدم التعزية لكل أسرة رحل منها شخص في تلك الجائحة، وخص بالذكر الآطباء وأطقم التمريض وكل الفرق الطبية التي تعمل لمواجهه هذا الوباء".

وعيد الغطاس، أو عيد الظهور الإلهى كما يطلق عليه فى الكنيسة، هو عيد لإحياء ذكرى معمودية السيد المسيح فى نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان، أى تغطيس السيد المسيح فى نهر الأردن كرمز للتطهر

شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي.

كما شارك أيضًا القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وكهنة الكنيسة المرقسية وبعض من كهنة الإسكندرية مع بعض من خورس شمامسة الكنيسة.

كانت البطريركية بالإسكندرية قد أعلنت في وقت سابق الاعتذار عن استقبال المهنئين نظرًا للظروف ذاتها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الاجراءات الاحترازيه

أخبار تهمك

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

بيكيه يتعاقد مع مدربه السابق لتدريب فريقه

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

ماذا يفعل الأهلي في غياب الشناوي ؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطالب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي وبيراميدز.. إنبي يحسم موقفه من ضم كريم فؤاد نهائيا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل... الصحة تعلن وفاة 55 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

غدا.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس

البابا تواضروس يستقبل رئيس الكنيسة النرويجية

البابا تواضروس يلتقي لجنة احتفال مئوية مدارس الأحد بالإسكندرية

الأنبا بولا يستقبل وفد من كنيسة العذراء مريم ببرايتون (صور)

"ماكرون" يضع إكليل زهور على قبر شهداء الكنيسة البطرسية( فيديو)

البابا تواضروس يستقبل بطريرك السريان الأرثوذكس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

09:26 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

05:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»