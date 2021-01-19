طاقم تحكيم مصرى يدير مباراة الجزائر وليبيا فى تصفيات أمم أفريقيا للشباب
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:42 ص
كتب إسلام عودة
أدار طاقم التحكيم المصرى بقيادة ابراهيم نور الدين حكم الساحة وكلا من هانى عبد الفتاح ، أحمد حسام طه حكام مساعدين والحكم الرابع شاهندة المغربى مباراة الجزائر وليبيا ضمن تصفيات أمم أفريقيا للشباب .
وانتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين .
وبدأت التصفيات على الملاعب الجزائرية منذ 15 يناير الحالى وتستمر حتى 29 يناير وهى المؤهلة لكان 2021 بالمغرب .
وأشادت وسائل الإعلام التى تتابع البطولة بأداء طاقم التحكيم المصرى .
ومن المقرر أن يشارك فى التصفيات أيضاً الحكم الدولى المصرى أمين عمر المتواجد فى الجزائر حالياً .