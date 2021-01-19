أمطار ورياح على هذه المحافظات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021.

طقس الثلاثاء نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

طقس الثلاثاء ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من القاهرة على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبًا) على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح) على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط ويتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
أمطار ورياح على هذه المحافظات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
أمطار ورياح على هذه المحافظات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

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