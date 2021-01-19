إبراهيموفيتش يقود ميلان للفوز على كالياري

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:34 ص
بوابة الفجر
قاد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش فريق ميلان للفوز على مضيفه كالياري (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، في الجولة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز إبرا هدفي "الروسونيري"، في الدقيقتين (7 من ضربة جزاء، و53) من زمن اللقاء.

وحقق ميلان بذلك انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بصدارة الدوري، برصيد 43 نقطة، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن جاره ووصيفه إنتر ميلان.

بينما توقف رصيد كالياري عن 14 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم تريب الدوري.

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