شاهد.. عمرو أديب يوجه مناشدة للدولة بشأن الجيش الأبيض

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:37 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفرق الطبية تشهد حالات وفاة بكورونا يوميا، معقبا: "دول ابطالنا وشهدائنا.. وفي خط الدفاع الأول"، متوجها بالتحية إلى الجيش الأبيض.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أنه يجب أن يكون الأولوية في أي كمية تطعيمات يتم توفيرها للأطباء والممرضين والعاملين في المستشفيات، معتبرا أنهم أولى الفئات بالحصول على التطعيم، منوها بأن أي عجز في الأطباء سيؤثر على الخدمة الطبية.

وتابع أن المصابون بكورونا من الأطباء يحصلون على كمية كبيرة من الفيروس ولهذا أعراضهم تكون شديدة، موجها عزائه في الأطباء الذين فقدوا حياتهم بسبب الجائحة، معقبا: "مهنة عظيمة وسامية".

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