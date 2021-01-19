شاهد.. عمرو أديب يوجه مناشدة للدولة بشأن الجيش الأبيض

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفرق الطبية تشهد حالات وفاة بكورونا يوميا، معقبا: "دول ابطالنا وشهدائنا.. وفي خط الدفاع الأول"، متوجها بالتحية إلى الجيش الأبيض.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أنه يجب أن يكون الأولوية في أي كمية تطعيمات يتم توفيرها للأطباء والممرضين والعاملين في المستشفيات، معتبرا أنهم أولى الفئات بالحصول على التطعيم، منوها بأن أي عجز في الأطباء سيؤثر على الخدمة الطبية.



