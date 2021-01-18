إبراهيموفيتش يقود ميلان للانفراد بصدارة الكالتشيو بثنائية في كالياري

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

قاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان، الروسونيري للانفراد مجددا بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي عقب فوزه على مضيفه كالياري 2-0.

 

تقدم ميلان في النتيجة بالدقيقة السابعة عن طريق إبراهيموفيتش من ركلة جزاء، ثم أضاف نفس اللاعب هدف فريقه الثاني في الدقيقة 52.

 

وعاد إبراهيموفيتش للتهديف بعد غياب شهرين بداعي الإصابة، وذلك منذ الثنائية التي أحرزها في شباك نابولي يوم 22 نوفمبر الماضي.

 

 

وبتلك النتيجة، انفرد ميلان بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة بفارق 3 نقاط عن الجار إنتر، فيما استقر كالياري بالمركز الـ17 برصيد 14 نقطة.

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