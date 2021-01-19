أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:15 ص
هدى عبدالرازق
قالت رشا أبوراية، أول سيدة طبقت عقد زواج التجربة، إنها كانت تتمنى أن تظهر عبر "سكايب" لكنها خائفة من الهجوم الذي ستتعرض له بعد رواية تجربتها، لافتة إلى أنها رفعت دعوى طلاق بسبب مشاكل كثيرة مع زوجها.
وأشارت "أبوراية"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن زوجها وعدها وعودا كثيرا لكنه لم ينفذ منها أي شيء، مضيفة أنها ذهبت إلى الدكتور أحمد التهامي وجلس مع زوجها وشرح لهما فكرة "زواج التجربة" وقررت أن تخوض التجربة وتكتب العقد وترى إذا كان سيلتزم بالكلام المكتوب في العقد.
وأوضحت، أنها متزوجة منذ خمس سنوات على يد مأذون شرعي، لافتة إلى أن الشروط التي وضعت في العقد كانت تخص عملها ودراستها، خاصة أنها غير مقصرة في بيتها، فضلًا عن أنه لديه الإمكانية يوفر لها بعض الشروط الخاصة.
ونوهت بأن العقد ليس به مدة زمنية، وإنما المدة الزمنية تكون لدى بعض الشروط، وإذا لم تنفذ هذه الشروط في الوقت المحدد لها يحدث الطلاق، معقبة: "الموضوع سهل علينا كتير جدا، ومعملتش حاجه غلط، خاصة أن جوزي كان بيساومني على الطلاق ويريد مني التنازل عن حقوقي".
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