أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

قالت رشا أبوراية، أول سيدة طبقت عقد زواج التجربة، إنها كانت تتمنى أن تظهر عبر "سكايب" لكنها خائفة من الهجوم الذي ستتعرض له بعد رواية تجربتها، لافتة إلى أنها رفعت دعوى طلاق بسبب مشاكل كثيرة مع زوجها.





وأشارت "أبوراية"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن زوجها وعدها وعودا كثيرا لكنه لم ينفذ منها أي شيء، مضيفة أنها ذهبت إلى الدكتور أحمد التهامي وجلس مع زوجها وشرح لهما فكرة "زواج التجربة" وقررت أن تخوض التجربة وتكتب العقد وترى إذا كان سيلتزم بالكلام المكتوب في العقد.





وأوضحت، أنها متزوجة منذ خمس سنوات على يد مأذون شرعي، لافتة إلى أن الشروط التي وضعت في العقد كانت تخص عملها ودراستها، خاصة أنها غير مقصرة في بيتها، فضلًا عن أنه لديه الإمكانية يوفر لها بعض الشروط الخاصة.



