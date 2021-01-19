رمضان محمد لـ"الفجر الفني": سميرة سعيد شخصية صعبة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


يتعاون الشاعر رمضان محمد، مع الفنانة سميرة سعيد، في عمل غنائي سيطرح خلال ألبومها الجديد التي روجت عنه اليوم.

وقال رمضان لـ"الفجر الفني" أتعاون مع سميرة سعيد بأغنية "زعلنا من بعض" وهي من كلماتي وألحان محمد يحيى وتوزيع أمير محروس.

أما عن التعاون معها فقال رمضان : "سميرة سعيد شخصية صعبة، لأنها حريصة على كل حرف وكل جمله لحنية حرص غير طبيعي، وتهتم بأدق التفاصيل في (زعلنا من بعض) واستمرينا شهرين نعمل على كلمات الكوبليه".

وكان رمضان محمد تعاون مع تامر حسني ، فى أغنية"100 وش"، والتى تجمعه لأول مرة مع ثلاثة من أبرز نجوم الأغنية الشعبية "أحمد شيبة، ومصطفى حجاج، ودياب"، وهى من كلمات رمضان محمد، وألحان تامر حسنى و محمد الصاوى، وتوزيع أحمد عادل، مع الهندسة الصوتية والماستر لهانى محروس، والكليب من إخراج حسام الحسينى.

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