بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021.





طقس الثلاثاء نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.





طقس الثلاثاء ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من القاهرة على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبًا) على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح) على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.





الوصف الفني لخرائط الطقس: