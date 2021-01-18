موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف

حقق فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز فوزًا هامًا مساء الجمعة الماضي على حساب المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

 

موعد مباراة بيراميدز ضد سموحة في الدوري المصري

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة بيراميدز ضد سموحة في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء الجمعة المُقبلة 22-1 وذلك ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ويطمح رفاق عبد الله السعيد في بدء سلسلة نتائج جيدة بعد الفوز على المقاولون العرب، ولاسيما أن الفريق السماوي حقق نتائج سلبية منذ بداية الدوري المصري حيث فاز السماوي في 3 مواجهات وتعادل في مثلهما وخسر في لقاء واحد.

 

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 12 نقطة

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