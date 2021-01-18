رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية: "الصحة العالمية" مطالبة بتوفير اللقاحات لكل الدول

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن منظمة الصحة العالمية مطالبة بتوفير العديد من اللقاحات ضد فيروس كورونا لكافة المواطنين بجميع الدول، مشيرا إلى أن هذه اللقاحات لا بد أن تكون مفيدة وبطريقة آمنة وبدون أعراض جانبية.

وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، خلال حديثه لقناة "الغد"، أنه لا بد أن تضع منظمة الصحة العالمية في عين الاعتبار مدى فعالية هذه اللقاحات المتوافرة مثل لقاحات فايرز ومودرنا، لافتا إلى أن المنظمة مطالبة أيضا بمتابعة بقية اللقاحات الأخرى مثل اللقاح الصيني ولقاح جونسون جونسون وتوزيعه على الدول خاصة الفقيرة والتي لم تسطيع توفير ميزانية لهذه اللقاحات.


وأشار إلى أنه لا بد من الترخيص لبقية اللقاحات غير التي أكدتها منظمة الصحة العالمية، ومدى فعالية اللقاح الصيني الذي تستعمله مصر وهناك دول أخرى لم تستعمله، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة سيتم طرح لقاح أكسفورد ولا بد من تغييره بصورة أكبر مع توفير التطعيمات الكافية للمواطنين، حيث استطاعت إيطاليا التطعيم لمليون و200 ألف شخص ضد كورونا ولم توفي لبقية المواطنين.

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة التوزيع غير العادل للقاح كورونا، يأتي هذا بعدما أطلقت العديد من الدول حملات تطعيم مجانية لجميع فئات السكان ضد فيروس كورونا، فيما أعلنت بريطانيا عن خطتها للتطعيم الشامل ضد كورونا للانتهاء من تطعيم جميع البالغين بحلول سبتمبر المقبل.

وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، مليتا فويانوفيتش أوضحت أن معظم المرضى بفيروس كورونا يصبحون معديين في غضون 8 أو 9 أيام فقط من ظهور الأعراض.

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تطعيم شامل التوزيع العادل

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