ارتفاع معظم البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بدعم مكاسب قطاع السيارات.

وارتفعت أسهم قطاع السيارات بنحو 1.3 بالمائة، لتقود مكاسب غالبية البورصات الأوروبية.

ويترقب المستثمرون التطورات المتعلقة بفيروس كورونا من ناحية تزايد الإصابات، وتوزيع اللقاحات.

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية، تزامناً مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة، احتفالاً بذكرى ميلاد "مارتن لوثر كينج".

وفي الصين، كشفت بيانات رسمية اليوم عن نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنحو 2.3 بالمائة في 2020.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 408.6 نقطة، في حين انخفض "فوتسي" البريطاني بنسبة مماثلة إلى 6720.6 نقطة.

فيما صعد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 13848.3 نقطة، وزاد "كاك" الفرنسي بنسبة 0.1 بالمائة إلى 5617.2 نقطة.

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