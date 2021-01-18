أستاذ استثمار: برنامج الإصلاح كان داعمًا قويًا للاقتصاد خلال أزمة كورونا

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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له عامل كبير وداعم قوي في تحسن واستيعاب الأثر السلبي لجائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري مثله مثل كل اقتصاديات العالم تأثر بما حدث بجائحة كورونا، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة من صعوبة الاستثمارات وعدم تدفق إتاحة التجارة الدولية بمعدلاتها الطبيعية.



وتابع "إبراهيم"، خلال لقاء عبر تقنية كونفرانس مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أتاحته الدولة المصرية اعتبارا من نوفيمبر 2016 وحتى منتصف عام 2019 حقق مؤشرات اقتصادية جيدة، وبالتالي عندما جاءت جائحة كورونا حدثت بعض الانحرافات ولكن استمرت المؤشرات الاقتصادية جيدة للغاية.



وأكمل: "أن ما حدث خلال جائحة كورونا كان يتعلق بزيادة المصروفات والنفقات وكان أمرًا طبيعيًا، والدولة المصرية التزمت بهذه المصروفات بشكل قوي تجاه المواطنين، خاصة مع زيادة الإنفاق بشكل قوي لقطاع الصحة نظرًا لجائحة كورونا وتوفير المخصصات الخاصة بمستلزمات الطبية الخاصة بقطاع الأدوية".



