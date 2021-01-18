محافظة الإسكندرية تطلق اسم الشهيد "أحمد المنسي" على ميدان السيوف شماعة

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وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم على إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي، القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق على مركز شباب السيوف ٢، اعترافات بالدور الجليل الذي قدمه لخدمة الوطن خلال فترات مختلفة.



كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد المنسي على ميدان السيوف شماعة ( ميدان المطافي)، وكذا إطلاق اسم الشهيد أحمد مبروك الخطيب على مدرسة العامرية الابتدائية، مؤكدا أن أقل ما يمكننا تقديمه لشهدائنا هو تخليد ذكراهم بأن نطلقها على الشوارع والمدارس.



كما أطلق المجلس اسم المرحوم النائب عبد المنعم راغب ضيف الله على مبنى المجمع الطبي المتكامل داخل مستشفى العامرية العام لما قام به من جهود كبيرة في تدعيم المبنى بالمعدات الطبية لخدمة أهالي العامرية، هذا وقد وافق المجلس على تعديل اسم مدرسة الاشرم للتعليم الأساسي بمنطقة الدريسة إلى مدرسة زهور المستقبل للتعليم الأساسي بادارة وسط التعليمية.





جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المنعقدة اليوم، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

