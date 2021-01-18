أستاذ حساسية: الوفيات بسبب كورونا قريبة جدًا من الانفلونزا

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
شدد الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الحساسية والصدر بكلية الطب بجامعة الأزهر، على ضرورة استشارة الطبيب المختص عند الشعور بأي أعراض تشابه أعراض كورونا، وتناول البرتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا، لافتَا إلى أن تناول العلاجات الخاصة بفيروس كورونا المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي امر خاطئ تمامًا.

وتابع"صدقي" خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي إيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الإثنين، أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا قريبة جدًا من نسبة الوفيات الناتجة من الانفلونزا، ولكن لا يوجد زعر كبير بسبب الإنفلونزا بصورة مماثلة لما يحدث مع كورونا، وهذا الامر ناتج من أن الفيروس ما زال جديدا.

ولفت إلى أن حالة الجدل حول فيروس كورونا ليست متواجدة في مصر فقط، ولكن في العالم أجمع، حتى اللقاحات التي ظهرت لا توجد دراسات كافية حولها.

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