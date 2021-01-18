وزير التموين يكشف حقيقة خفض عدد المستفيدين من الدعم التموينى

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قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المستفيدين من الدعم التموينى لم يقل كما يتخيل البعض، متابعًا "ما قل هو العدد الخطأ أو غير المستحق".



وأضاف "المصيلحى" فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان،اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن عدد المستفيدين من التموين كان 68 مليون مواطن، وأصبح اليوم 64 مليون مواطن، وكذلك كان عدد المستفيدين من دعم الخبز 81 مليون مواطن، وأصبح الآن 71 مليون مواطن، متابعًا، أن الفارق فى الأرقام هو نسبة الأسماء المكررة والخطأ.



وتابع وزير التموين، وفقا لتلك الأرقام يحصل نسبة 64 %من المواطنين باعتبار أن عددنا 100 مليون، على دعم السلع، ويحصل نحو 70% من المواطنين على دعم الخبز، وهو أمر جيد، كما أن الأطفال، يحصل نحو 90 % منهم على الدعم التموينى.



وأشار وزير التموين، إلى أن حجم هذا العمل لو لم يكن منضبطًا ستكون هناك خسائر كبيرة، وبالتالى لابد من الإنضباط فى البيانات والمنظومة، وأصبحنا الآن نصدر بطاقة الدعم اليكترونيا دون تدخل بشرى.



واستطرد "المصيلحي"، أصدرنا مؤخرا أكثر من نصف مليون بطاقة دعم للفئات الأكثر احتياجًا بناء على قاعدة بيانات وزارة التضامن.



وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، اليوم، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

