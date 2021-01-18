وزير التموين يكشف حقيقة خفض عدد المستفيدين من الدعم التموينى
الإثنين 18/يناير/2021 - 06:21 م
دينا إبراهيم
قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المستفيدين من الدعم التموينى لم يقل كما يتخيل البعض، متابعًا "ما قل هو العدد الخطأ أو غير المستحق".
وأضاف "المصيلحى" فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان،اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن عدد المستفيدين من التموين كان 68 مليون مواطن، وأصبح اليوم 64 مليون مواطن، وكذلك كان عدد المستفيدين من دعم الخبز 81 مليون مواطن، وأصبح الآن 71 مليون مواطن، متابعًا، أن الفارق فى الأرقام هو نسبة الأسماء المكررة والخطأ.
وتابع وزير التموين، وفقا لتلك الأرقام يحصل نسبة 64 %من المواطنين باعتبار أن عددنا 100 مليون، على دعم السلع، ويحصل نحو 70% من المواطنين على دعم الخبز، وهو أمر جيد، كما أن الأطفال، يحصل نحو 90 % منهم على الدعم التموينى.
وأشار وزير التموين، إلى أن حجم هذا العمل لو لم يكن منضبطًا ستكون هناك خسائر كبيرة، وبالتالى لابد من الإنضباط فى البيانات والمنظومة، وأصبحنا الآن نصدر بطاقة الدعم اليكترونيا دون تدخل بشرى.
واستطرد "المصيلحي"، أصدرنا مؤخرا أكثر من نصف مليون بطاقة دعم للفئات الأكثر احتياجًا بناء على قاعدة بيانات وزارة التضامن.
وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، اليوم، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.
وأضاف "المصيلحى" فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان،اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن عدد المستفيدين من التموين كان 68 مليون مواطن، وأصبح اليوم 64 مليون مواطن، وكذلك كان عدد المستفيدين من دعم الخبز 81 مليون مواطن، وأصبح الآن 71 مليون مواطن، متابعًا، أن الفارق فى الأرقام هو نسبة الأسماء المكررة والخطأ.
وتابع وزير التموين، وفقا لتلك الأرقام يحصل نسبة 64 %من المواطنين باعتبار أن عددنا 100 مليون، على دعم السلع، ويحصل نحو 70% من المواطنين على دعم الخبز، وهو أمر جيد، كما أن الأطفال، يحصل نحو 90 % منهم على الدعم التموينى.
وأشار وزير التموين، إلى أن حجم هذا العمل لو لم يكن منضبطًا ستكون هناك خسائر كبيرة، وبالتالى لابد من الإنضباط فى البيانات والمنظومة، وأصبحنا الآن نصدر بطاقة الدعم اليكترونيا دون تدخل بشرى.
واستطرد "المصيلحي"، أصدرنا مؤخرا أكثر من نصف مليون بطاقة دعم للفئات الأكثر احتياجًا بناء على قاعدة بيانات وزارة التضامن.
وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، اليوم، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.