تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد الشنناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي والتي انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبعد قرار لجنة الإيقاف سيغيب محمد الشناوي عن المباريات التالية :- 

الأهلي × المقاولون العرب الجولة التاسعة

بيراميدز × الأهلي الجولة العاشرة 

الأهلي × سموحة الجولة الحادية عشر

الأهلي × طلائع الجيش الجولة الرابعة عشر

أخبار تهمك

تشيلسي يزاحم ريال مدريد على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ 43 دقيقة

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة مدافع منتخب مصر

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

ردود فعل جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ ثلث ساعة

عاجل..قطاع الأعمال توقع إتفاق إنتاج السيارة الكهربائية بأيدي مصرية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:35 م

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

05:56 م

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»