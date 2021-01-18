مصرع شاب دهسه قطار في أبوتشت بمحافظة قنا

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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم الاثنين، بعد أن صدمه قطار، بمحطة أبوشوشة، بمركز أبو تشت، في محافظة قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق الإسعاف، يفيد بمصرع شاب أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره مزلقان بقرية أبوشوشة في أبو تشت.



وقال مصدر بمرفق الإسعاف، إن الحادث أسفر عن مصرع باسم هريدي محمود، 21 عاما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة بنجع حمادي.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.