عاجل.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

تلقى مسئولو النادي الأهلي صدمة قوية، بإيقاف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم محمد الشناوي 4 مباريات.

 

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ايقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.


وجاء قرار إيقاف الشناوي بعد حديثه مع حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي أمس الأحد عقب انتهاء المباراة، والتي حسمها التعادل السلبي بدون أهداف.


يذكر أن مباراة الأمس شهدت إلغاء هدفا للأهلي أمام البنك الأهلي.

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